Вчерашний минер ТРК "Норд" пока не установлен

В Петербурге ищут человека, сообщившего о бомбе в торговом центре.

Полиция установила номер, с которого “минер” сообщил о заложенной бомбе в ТРК “Норд”. Он зарегистрирован на 47-летнюю женщину, однако, в полицию звонил мужчина. Поиски преступника продолжаются. В настоящее время устанавливается адрес хозяйки номера телефона, а также ее связь с подозреваемым.

Напомним, что вчера около четырех часов вечера неизвестный набрал диспетчера службы “112” и объявил, что через полчаса в здании по проспекту Просвещения 19А произойдет взрыв. Охрана совместно с правоохранительными органами экстренно провели эвакуацию посетителей и сотрудников торгового комплекса. С данной задачей удалось справиться за 20 минут. За это время на улицу было выведено около 2,5 тысяч человек.

Специалисты проверили помещение, но не нашли опасных предметов и веществ. К шести часам вечера работа в “Норде” возобновилась.