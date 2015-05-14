В Выборге прошел моноспектакль Василия Ланового на тему Великой Отечественной войны

В Выборге провели акцию "Спасибо за верность, потомки!".

Народный артист СССР Василий Лановой выступил перед выборжанами с моноспектаклем, посвященным Великой Отечественной войне. Общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" прошла во Дворце культуры. Об этом рассказала пресс-служба МО "Выборгский район".

Акция была посвящена 75-летию Великой Победы и является культурной составляющей движения "Бессмертный полк России". Артист выступил с моноспектаклем: читал стихи военных поэтов, а также делился воспоминаниями о своем военном.

Также в концерте приняли участие солисты творческих коллективов Министерства обороны РФ. В роли зрителей — ветераны ВОВ, Вооруженных сил, МВД и МЧС, представители общественных организаций, а также жители Выборга.

Василий Лановой руководит общественно-патриотической акцией в регионах России уже несколько лет.

Фото: пресс-служба МО "Выборгский район"