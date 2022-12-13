Вашингтон обязал Киев не применять поставленное США оружие для вылазок в Россию

Марк Милли рассказал о поставленном США условии для Киева.

Вашингтон при поставках вооружений украинским властям установил правило, согласно которому западная техника не должна применяться для нападений на признанной США территории России. Об этом условии журналистам на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остиным рассказал председатель местного Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли. Чиновники выступили после очередного раунда встречи стран, оказывающих военную помощь киевскому режиму.

Правила, которые мы установили с украинцами, состоят в том, чтобы не использовать предоставленную США технику для нападений на территорию Россию... Марк Милли, генерал США

По версии американского генерала, в настоящее время военные из США выясняют, применялись ли предоставленные Вашингтоном вооружения при вылазках дивесрионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области. На текущий момент марк Милли не смог ответить на этот вопрос.

Я видел те же видео, что и вы. Прямо сейчас не могу сказать вам с абсолютной точностью, было ли это предоставленное США оружие или нет. Какова была природа этой атаки, какие были предприняты действия, в отношении кого, кем.... Марк Милли, генерал США

Марк Милли подчеркнул, что власти США поддерживают, снабжают Украину, помогают ей при подготовке военнослужащих и оказывают содействие Киеву, но речь не идет о прямом конфликте между Россией и США.

Глава Комитета начштабов США заявил, что F-16 не являются "волшебным оружием".

Фото и видео: YouTube / Defense Now