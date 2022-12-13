Глава Комитета начштабов США заявил, что F-16 не являются "волшебным оружием"

Марк Милли рассказал о том, что передача самолетов ВСУ является слишком дорогим процессом.

Американские истребители F-16 не являются "волшебным оружием войны", поэтому приоритетная передача киевским властям этой боевой авиации была бы нецелесообразна по экономическим моментам. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остиным сделал местный руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, генерал Марк Милли. Чиновники выступили по итогам очередного раунда переговоров по оказанию военной помощи для ВСУ, который проводился в онлайн-формате.

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Марк Милли добавил журналистам, что первоначальный отказ от поставок F-16 ВСУ со стороны Вашингтона объяснялся их дороговизной и иными приоритетами в военных нуждах. Он напомнил, что Киеву требуется большое количество этих самолетов или других истребителей четвертого или пятого поколения для защиты национального воздушного пространства, а также летчики, которые могут использовать эти борты. В связи с этим для союзников фиксируются дополнительные траты на обучение украинских пилотов, затраты на обслуживание, поставки ракет.

Генерал США Милли: Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время.

Фото и видео: YouTube / Defense Now