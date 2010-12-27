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Варнава устроила матерный скандал на шоу "Деньги или позор"
Сегодня, 16:37
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Shdaria
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Варнава устроила матерный скандал на шоу "Деньги или позор"

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Екатерина Варнава посчитала, что общение с ней стоит миллиард.

Екатерина Варнава не выдержала каверзных вопросов на комедийном шоу "Деньги или позор", и покинула студию не дождавшись окончания съемок.

Напомним правила шоу: приглашенному гостю дают миллион рублей, после чего начинают задавать "неудобные" вопросы. Далее важна реакция участника: если звезда в шоке, то у нее "откусывают" часть суммы. Если нет, то деньги сохраняются. 

Ведущий Илья Соболев взял во внимание гламурный образ Екатерины. Ведущий буквально выводил артистку из себя говоря о том, что в жизни Екатерина такая же, как и в шоу Comedy Woman. 

Екатерина Варнава долго держалась и терпела обидные шутки ведущего, однако до окончания съемок она не выдержала. В какой-то момент артистка покинула студию матерясь на Соболева. 

Позже Екатерина заявила, что миллион за общение с ней - маленькая сумма. "Я бы заплатила миллиард! Мне было очень не комфортно", отметила она. 

Фото: "ВК" Екатерина Варнава

Теги: варнава , новости шоу биза , шоу деньги или позор
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса

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