Варнава устроила матерный скандал на шоу "Деньги или позор"

Екатерина Варнава посчитала, что общение с ней стоит миллиард.

Екатерина Варнава не выдержала каверзных вопросов на комедийном шоу "Деньги или позор", и покинула студию не дождавшись окончания съемок.

Напомним правила шоу: приглашенному гостю дают миллион рублей, после чего начинают задавать "неудобные" вопросы. Далее важна реакция участника: если звезда в шоке, то у нее "откусывают" часть суммы. Если нет, то деньги сохраняются.

Ведущий Илья Соболев взял во внимание гламурный образ Екатерины. Ведущий буквально выводил артистку из себя говоря о том, что в жизни Екатерина такая же, как и в шоу Comedy Woman.

Екатерина Варнава долго держалась и терпела обидные шутки ведущего, однако до окончания съемок она не выдержала. В какой-то момент артистка покинула студию матерясь на Соболева.

Позже Екатерина заявила, что миллион за общение с ней - маленькая сумма. "Я бы заплатила миллиард! Мне было очень не комфортно", отметила она.

Фото: "ВК" Екатерина Варнава