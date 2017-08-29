Новый сезон комедийного шоу "Деньги или позор" станет финальным.

Скандально известный комик Дядя Витя уходит с ТНТ4 на пике своей популярности. Новый сезон жесткого комедийного шоу "Деньги или позор" станет финальным, не смотря на высокие рейтинги и миллионные просмотры в интернете. По словам директора телеканала Гавриила Гордеева, все дело в скверном характере ведущего проекта.

Мне очень нравится Дядя Витя. Но совершенно не нравится актер, который его играет. У нас с ним были проблемы в первом сезоне, но тогда уважаемые люди вмешались в конфликт, и мы разрулили ситуацию. Честно говоря, 2 и 3 сезон мы еле пережили. Мне очень хотелось раскрыть того, кто скрывается под псевдонимом "Дядя Витя", и испортить ему жизнь и карьеру, но по юридическим причинам не мог этого сделать. Теперь контракт с ним заканчивается, поэтому, как бы он не сопротивлялся, мы раскроем эту личность в конце последнего сезона. Гавриил Гордеев

Главное оружие Дяди Вити — дерзкие шутки и беспринципное хамство в адрес шоу-бизнеса. В частности, в последнем сезоне проекта появится известный блогер рунета Николай Соболев, которому ради миллиона рублей придется съесть собачью еду прямо с женской груди. Увидят зрители и звезду "Импровизации" Антона Шастуна, рекламирующего шокер для гениталий, и комика из StandUp на ТНТ Стаса Старовойтова, разбивающего свою гитару об голову пенсионерки. Первый выпуск финального сезона смотрите 5 ноября в 23:30 на телеканале ТНТ4.

Фото: пресс-служба ТНТ4