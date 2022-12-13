Ван И заявил, что Китай будет проводить самостоятельную внешнюю политику

В Пекине призвали Россию вести переговоры о темах, представляющих взаимный национальный интерес.

Член Политического бюро Центрального комитета Китайской коммунистической партии, руководитель канцелярии по иностранным делам Ван И рассказал о том, что Пекин будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Такое заверение иностранец сделал в ходе своего рабочего визита в Москву, где он встретился с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым. Делегация отметила, что рассчитывает заключить новые договоренности. Спикер напомнил коллегам о том, что 2023 год является первым, в которой всесторонне претворяется в жизнь итоги ХХ съезда Компартии Китая. В плане международных отношений власти КНр рассчитывают реализовывать стратегию открытости, взаимной выгоды.

Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выход на новые договоренности. Ван И, глава МИД КНР

Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И.

Фото и видео: МИД России