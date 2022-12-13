Китай и Россия привержены многополярному миру, заявил дипломат Ван И

Глава МИД КНР проводит встречу с Сергеем Лавровым в Москве.

Китай и Россия привержены многополярному миру. Соответствующее заявление в ходе начала обсуждений с российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве сделал глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Дипломат добавил, что страны сохраняют собственную стратегическую решимость, а также твердо двигаются в русле формирования многополярного мира, несмотря на фиксирующуюся в мире переменчивую ситуацию. Он пояснил, что Пекин и Москва регулярно раскрывают национальный потенциал по многоплановому взаимодействую друг с другом.

Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития. Ван И, китайскими министр по иностранным делам

Ван И заявил, что Тайвань никогда не был и не будет самостоятельной страной.

Фото и видео: МИД России