Валиева показала свои первые соревнования в четырехлетнем возрасте

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева показала свои первые соревнованиях в четырехлетнем возрасте. Она опубликовала видео в своем Telegram-канале.
Валиева написала, что это ее выступления с соревнований, которые прошли в мае 2010 года в Казани. Фигуристка соревновалась в возрастной категории до 7 лет.
Все начиналось так...
Камила Валиева, фигуристка
Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Рейнджерс".
Видео: Telegram / Kamila Valieva
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