Валиева показала свои первые соревнования в четырехлетнем возрасте

Первые соревнования олимпийской чемпионки состоялись в мае 2010 года.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева показала свои первые соревнованиях в четырехлетнем возрасте. Она опубликовала видео в своем Telegram-канале.

Валиева написала, что это ее выступления с соревнований, которые прошли в мае 2010 года в Казани. Фигуристка соревновалась в возрастной категории до 7 лет.

Все начиналось так... Камила Валиева, фигуристка

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Рейнджерс".

Видео: Telegram / Kamila Valieva