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Валиева показала свои первые соревнования в четырехлетнем возрасте

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Первые соревнования олимпийской чемпионки состоялись в мае 2010 года.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева показала свои первые соревнованиях в четырехлетнем возрасте. Она опубликовала видео  в своем Telegram-канале.

Валиева написала, что это ее выступления с соревнований, которые прошли в мае 2010 года в Казани. Фигуристка соревновалась в возрастной категории до 7 лет.

Все начиналось так...

Камила Валиева, фигуристка

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Рейнджерс".

Видео: Telegram / Kamila Valieva

Теги: архив, камила валиева, соревнования, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Спорт,

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