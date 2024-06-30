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В зоне СВО представили к наградам медиков группировки войск "Центр"

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Медики получили госнарграды.

Военнослужащих медицинского подразделения от "Центральной" группировки войск получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты отмечены за мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по спасению бойцов.  Известно, что командование вручило медикам медали "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I степени и "За укрепление боевого содружества", а также памятные грамоты.

В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военные медики, всу, госнаграды, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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