Глава МО РФ рассказал о гособоронзаказе.

Для группировки Воздушно-космических сил России, задействованной в специальной военной операции, обеспечен необходимый уровень летной годности. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу, выступая на селекторном заседании коллегии. Чиновник объяснил, что необходимые задания выполнены благодаря достигнутых производственных мощностей на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации. По результатам 2023 года ОДК в полном объеме выполнила задания государственного оборонного заказа, а также обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам на 2024 год.

Сегодня конструкторские службы совершенствуют технические и ресурсные характеристики российских двигателей, используя только отечественные материалы. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Также предприятиями ОДК ведутся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят военнослужащим и правительству снизить вредные выбросы в атмосферу, существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных устройств.

Российские войска теснят военных ВСУ в западном направлении.

Фото и видео: Минобороны России