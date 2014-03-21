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В жилом доме на Большой Зелениной начали разбирать завалы

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В настоящее время проводится экспертиза, организованная лицензированной компанией.

Сотрудники МЧС проводят разбор и выемку завалов в здании, обрушившемся на Большой Зелениной улице, 1/44. Эта деятельность ведется в рамках экспертизы, результаты которой определят дальнейшую судьбу дома. Об этом "Фонтанке" сообщил глава Петроградского района Владимир Омельницкий.

В настоящее время проводится экспертиза, организованная лицензированной компанией. Экспертиза еще не завершена, а работы по разбору завалов являются частью процесса сбора информации для оценки состояния здания. Чиновник подчеркнул, что текущие действия не связаны с работами по сохранению или демонтажу здания.

Обрушение произошло в августе 2024 года: благодаря своевременной эвакуации пострадавших не было.

Видео: прокуратура Петербурга (архив)

Теги: мчс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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