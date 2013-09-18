Поликлиника сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день.

В январе в Мурино откроется детская поликлиника. Сейчас амбулаторно-поликлиническое учреждение проходит процедуру по лицензированию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Поликлиника сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. В учреждении будут вести прием педиатры и стоматолог, будут работать процедурный и прививочный кабинеты. При этом поиск специалистов других категорий для поликлиники продолжится.

В поликлинике предусмотрены холл, лечебные кабинеты, хозяйственно-бытовые и подсобные помещения. На каждом этаже есть санузлы, доступные для маломобильных групп населения. В здании есть два лифта, обеспечивающие доступ из холла на верхние этажи.

Фото и видео: администрация Ленобласти