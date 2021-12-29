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В январе спрос на апартаменты Петербурга вырос на 13%
Сегодня, 12:51
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В январе спрос на апартаменты Петербурга вырос на 13%

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Сейчас в Петербурге на первичном рынке в продаже 1,8 тыс. апартаментов.

В январе этого года спрос на покупку апартаментов в Петербурге вырос на 13,15% относительно декабря прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе проекта Avenue-Apart на Дыбенко. 

Отмечается, что рост привел к количеству покупательских запросов на приобретение данного формата недвижимости вышло на рекордную отметку, начиная с 2018 года. В начале года количество запросов на приобретение юнитов оказалось на 121% выше, чем в январе 2021 года, на 233% выше, чем в январе 2020 года и в разы выше (+659%), чем в январе допандемийного 2019 года. 

Сейчас на рынке выставлено 1,8 тыс. апартаментов на продажу. 

Фото: Pexels

Теги: апартаменты петербурга, недвижимость, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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