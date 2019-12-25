В воздухе на вершинах Пиренеев нашли частицы микропластика

Это указывает на то, что они переносятся по планете ветром.

Экологи из Великобритании и Франции обнаружили в воздухе на вершине Пиренейских гор частицы микропластика. Это находка доказывает, что частицы микропластика переносятся по планете ветром. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Отмечается, значительное количество микропластика было найдено в окрестностях обсерватории Пик-дю-Миди, построенной на вершине горы Миди-де-Бигорр во французской части Пиренейских гор.

Замеряли воздух ученые на высоте 2,8 тыс. метров над уровнем моря.

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