В воскресенье в Петербурге обещают оттепель

В городе выпадет небольшой снег.

В воскресенье, 12 февраля, в Петербурге будет скользко и мокро. Синоптики предупредили горожан о гололедице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Во второй половине дня в Северной столице выпадет снег. Подует западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В Петербурге будет тепло, столбики термометров покажут -1...+1 градус.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала перепись диких животных.

Фото: Piter.tv