В воскресенье на восьми федеральных трассах в Ленобласти введут скоростные ограничения

В субботу, 13 июня, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредило автомобилистов Ленинградской области о завтрашних скоростных ограничениях на участках восьми федеральных трасс.
Известно, что ограничения связаны с проведением дорожных работ. Сбавить скорость придется на следующих участках:
- 12-179 км трассы Р-21 "Кола" (с 8:00 до 19:00)
- 593-674 км трассы М-10 "Россия" (08:00 до 19:00)
- 105-149 км трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо" (08:00 до 19:00)
- 479-532 км А-114 "Вологда – Тихвин" (08:00 до 19:00)
- 47-65 км А-181 "Скандинавия" (08:00 до 20:00)
- 36 км и 933 км (мост через р. Вуокса) А-181 "Выборг-Светогорск" (00:00 до 24:00)
- 100-110 км и 113-118 км А-181 "Магистральная" (08:00 до 20:00)
- 0-34 - км 16-37 А-121 "Сортавала" (08:00 до 20:00)
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Фото: Pixabay
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