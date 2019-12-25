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В воскресенье на восьми федеральных трассах в Ленобласти введут скоростные ограничения
Сегодня, 17:17
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Arinablinova

В воскресенье на восьми федеральных трассах в Ленобласти введут скоростные ограничения

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Ограничения связаны с дорожными работами.

В субботу, 13 июня, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредило автомобилистов Ленинградской области о завтрашних скоростных ограничениях на участках восьми федеральных трасс.

Известно, что ограничения связаны с проведением дорожных работ. Сбавить скорость придется на следующих участках:

  • 12-179 км трассы Р-21 "Кола" (с 8:00 до 19:00)
  • 593-674 км трассы М-10 "Россия" (08:00 до 19:00)
  • 105-149 км трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо"  (08:00 до 19:00)
  • 479-532 км А-114 "Вологда – Тихвин" (08:00 до 19:00)
  • 47-65 км  А-181 "Скандинавия" (08:00 до 20:00)
  • 36 км и 933 км (мост через р. Вуокса) А-181 "Выборг-Светогорск" (00:00 до 24:00)
  • 100-110 км и 113-118 км  А-181 "Магистральная" (08:00 до 20:00)
  •  0-34 - км 16-37 А-121 "Сортавала" (08:00 до 20:00)

 

Ранее мы писали, что губернатор Ленобласти откроет экомаршрут.

Фото: Pixabay

Теги: дороги, скорость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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