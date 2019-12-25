В воскресенье на восьми федеральных трассах в Ленобласти введут скоростные ограничения

Ограничения связаны с дорожными работами.

В субботу, 13 июня, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредило автомобилистов Ленинградской области о завтрашних скоростных ограничениях на участках восьми федеральных трасс.

Известно, что ограничения связаны с проведением дорожных работ. Сбавить скорость придется на следующих участках:

12-179 км трассы Р-21 "Кола" (с 8:00 до 19:00)

(с 8:00 до 19:00) 593-674 км трассы М-10 "Россия" ( 08:00 до 19:00)

08:00 до 19:00) 105-149 км трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо" (08:00 до 19:00)

(08:00 до 19:00) 479-532 км А-114 "Вологда – Тихвин" ( 08:00 до 19:00)

08:00 до 19:00) 47-65 км А-181 "Скандинавия" ( 08:00 до 20:00)

08:00 до 20:00) 36 км и 933 км (мост через р. Вуокса) А-181 "Выборг-Светогорск" ( 00:00 до 24:00)

00:00 до 24:00) 100-110 км и 113-118 км А-181 "Магистральная" ( 08:00 до 20:00)

08:00 до 20:00) 0-34 - км 16-37 А-121 "Сортавала" (08:00 до 20:00)

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Фото: Pixabay