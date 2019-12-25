В водоеме на Петровской косе нашли труп мужчины

На теле умершего не было внешних признаков насильственной смерти.

Вечером 30 мая в полицию Петербурга обратился дежурный водно-спортивной станции "СКА" и сообщил об обнаружении трупа неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело незнакомца нашли в водоеме на Петровской косе, 5. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Случившемся заинтересовался следственный комитет.

Ранее на Утиной улице полицейские нашли закопанный и связанный труп мужчины.

Фото: Piter.TV