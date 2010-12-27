В выходные дни на региональных дорогах Ленобласти круглосуточно дежурили 100 единиц спецтехники

Большего всего пришлось потрудиться дорожникам на востоке области: мокрый снег прошел в Лодейнопольском и Подпорожском районах.

В выходные дни на региональных дорогах Ленинградской области круглосуточно дежурили до 100 единиц спецтехники.

Большего всего пришлось потрудиться дорожникам на востоке области: мокрый снег прошел в Лодейнопольском и Подпорожском районах.

На неделе с 23 по 30 сентября в регионе наступает период так называемых температурных качелей, когда утром воздух еще прогревается, а по ночам возможны заморозки. Несмотря на то, что неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется, дорожный комитет рекомендовал районным ДРСУ продолжать внимательно следить за ситуацией на дорогах.

Напомним, для водителей в Ленинградской области работает телефонная "горячая линия", где 24 часа принимаются заявки по состоянию областных трасс. Звонков дорожники ждут по номеру 8(812) 251-42-84

Источник: пресс-служба ЛО