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В выходные дни на региональных дорогах Ленобласти круглосуточно дежурили 100 единиц спецтехники
Сегодня, 12:01
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KaterinaKono13

В выходные дни на региональных дорогах Ленобласти круглосуточно дежурили 100 единиц спецтехники

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Большего всего пришлось потрудиться дорожникам на востоке области: мокрый снег прошел в Лодейнопольском и Подпорожском районах. 

В выходные дни на региональных дорогах Ленинградской области круглосуточно дежурили до 100 единиц спецтехники.

Большего всего пришлось потрудиться дорожникам на востоке области: мокрый снег прошел в Лодейнопольском и Подпорожском районах. 

На неделе с 23 по 30 сентября в регионе наступает период так называемых температурных качелей, когда утром воздух еще прогревается, а по ночам возможны заморозки. Несмотря на то, что неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется, дорожный комитет рекомендовал районным ДРСУ продолжать внимательно следить за ситуацией на дорогах. 

Напомним, для водителей в Ленинградской области работает телефонная "горячая линия", где 24 часа принимаются заявки по состоянию областных трасс. Звонков дорожники ждут по номеру 8(812) 251-42-84

Источник: пресс-служба ЛО 

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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