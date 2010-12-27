В Выборгском парке Монрепо поселились совы, сделанные руками лесничих парка

Как рассказали в музее заповеднике, их сотрудники занимаются прокладкой очередного эко-маршрута, по которому туристы смогут прогуляться уже весной.

В Выборгском Монрепо появились совы, сделанные руками лесничих парка.

Чтобы посетителям было удобно парковые лесничие делают указатели на деревьях, строят мостики, а параллельном с этим занимаются творчеством – вырезают милых совушек на пеньках.

Красота природы нашего парка с доброй красотой наших людей, - отмечают посетители парка.

Напомним, что этим летом в парке презентовали эко-маршрут "От Края Света и до дальних скал". Вход туда временно закрыт. Откроется парк весной.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на дорогах Ленобласти установили ещё 20 камер контроля скорости.

Фото: Piter.TV