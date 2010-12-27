На дорогах Ленобласти установили ещё 20 камер контроля скорости

Камеры установили около пешеходных переходов, школ, детских садов.

На региональных дорогах в Ленинградской области установили 20 новых стационарных комплексов автоматической фотофиксации. Камеры будут фиксировать превышение скорости. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Камеры установили около пешеходных переходов, школ, детских садов и на аварийно-опасных участках трасс во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском, Тосненском и Кингисеппском районах.

Камеры установили в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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