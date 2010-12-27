  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На дорогах Ленобласти установили ещё 20 камер контроля скорости
Сегодня, 15:58
83
nastya960

На дорогах Ленобласти установили ещё 20 камер контроля скорости

0 0

Камеры установили около пешеходных переходов, школ, детских садов.

На региональных дорогах в Ленинградской области установили 20 новых стационарных комплексов автоматической фотофиксации. Камеры будут фиксировать превышение скорости. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Камеры установили около пешеходных переходов, школ, детских садов и на аварийно-опасных участках трасс во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском, Тосненском и Кингисеппском районах.

Камеры установили в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Фото:  pixabay

Теги: дороги, камеры
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии