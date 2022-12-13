В период весенних каникул в Петербурге будут работать три детских лагеря дневного пребывания

В Северной столице выделили 6 тыс. путевок.

В весенние каникулы в Петербурге будут работать три детских лагеря. Школьники отправятся на отдых 24 марта. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Весенняя смена в детских городских лагерях начинается в ближайшую субботу. В Северной столице выделили 6 тыс. путевок.

Лагеря дневного пребывания будут работать в трех районах. Начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи комитета Кира Остапенко рассказала, что родители не готовы отправлять детей далеко, потому что каникулы короткие.

Ранее на Piter.tv: дети с инвалидностью из Петербурга смогут отдыхать в лагере "Крылья Балтики".

Фото: Pxhere