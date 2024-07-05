Посол РФ оценил поведение западных правозащитных структур.

В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами, организованного в Москве. Дипломат уточнил, что правозащитные организации из стран коллективного Запада не заинтересованы в изучении ситуации. Родион Мирошник указал на то, что упомянул перед СМИ только троих "узников совести", хотя на самом деле их гораздо больше. По мнению специалиста, международные союзники украинских властей закрывают глаза на все преступления клики Владимира Зеленского.

Ни судьба потерпевших, пострадавших от рук украинских боевиков российских журналистов, ни судьба украинских журналистов, позволивших себе выступить против диктатуры Зеленского, никого в "цивилизованных" кругах не интересует. Родион Мирошник, посол РФ

От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, заявил Мирошник.

Фото и видео: МИД России