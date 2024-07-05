Посол РФ оценил количество пострадавших и погибших от действий ВСУ.

От украинских карателей и вооруженных формирований за последние полгода пострадали 2547 мирных жителей, а количество регулярно увеличивается. Жертвами действий ВСУ стали 400 человек. Такие сведения предоставил российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами, организованного в Москве.

С 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали, как минимум, 2547 мирных жителей, из них ранения и увечия различной степени тяжести получили 2082 человека, погибли, как минимум, 465 человек. Родион Мирошник, посол РФ

Мирошник назвал причины роста гибели мирного населения в зоне СВО.

Фото и видео: МИД России