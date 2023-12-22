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В связи дорожными работами на Богатырском девять автобусов задерживаются на 30 минут
Сегодня, 12:29
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В связи дорожными работами на Богатырском девять автобусов задерживаются на 30 минут

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Время в пути будет  увеличено.

На Богатырском проспекте начались дорожные работы. В связи с этим девять автобусов курсируют с задержками от 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Речь идет об автобусных маршрутах №№ 125, 126, 166, 172 180, 235, 279, 294 и троллейбусном маршруте № 23. Время в пути будет  увеличено. Пассажиров попросили заранее планировать маршрут движения. 

В связи с дорожными работами на Богатырском пр. частично изменена трасса троллейбусного маршрута № 23. Троллейбус №23 направлен от к/п "Арцеуловская аллея" по действующей трассе до Стародеревенской улице, далее по Стародеревенской, улице Оптиков, далее по  действующей трассе.

Пресс-служба "Организатора перевозок"

Ранее мы писали, что с 26 по 30 апреля ограничивается движение транспорта по Кадетскому бульвару в Пушкине.

Фото: Piter.tv

Теги: дорожные работы н богатырском, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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