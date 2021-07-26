Еще 15 пострадавших оказались ранены.

В супермаркете Шанхая мужчина убил трех человек. Жертвы скончались от ножевых ранений. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостного агентства Xinhua со ссылкой на власти.Администрация пояснила, что в настоящее время преступник задержан. От его действий есть не только погибшие, но также еще 15 пострадавших. Трагедия произошла вечером, 30 сентября. Правоохранительные органы района Сунцзян получили сигнал о том, что в магазине неизвестный напал на посетителей. После приезда на место инцидента полицейские задержали 37-летнего злоумышленника, который успел к тому времени ранить 18 человек, трое из которых скончались позже в больнице. Согласно данным от предварительного расследования, мужчина совершил нападение для того, чтобы выместить на ком-то свою злость из-за личных финансовых сложностей.

Заключен под стражу петербуржец, душивший своего 11-летнего пасынка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости