Петербуржец в предновогодней суете на сутки потерял и нашел Cadillac Escalade

Мужчина заявил в полицию об угоне своего автомобиля Cadillac Escalade. Через сутки машину нашли на том месте, где он ее и припарковалю

В канун Нового года петербуржец потерял и нашел свой автомобиль Cadillac Escalade. 30 декабря мужчина пришел в полицию с заявлением о пропаже иномарки. 47-летний горожанин рассказал, что несколько часов провел в ТРК "Лондон Молл" на улице Коллонтай. После шопинга найти свою машину он не смог.

Полиция не долго занималась делом. Так как уже 31 декабря мужчина снова пришел к ним. Как передает "Водитель Петербурга", машину обнаружили на том же самом месте, где ее и потеряли.