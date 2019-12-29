В столичном банном комплексе из-за сухого льда погибли люди

Трагедией закончилась вечеринка в честь дня рождения популярного блогера.

Вечеринка в банном комплексе в Москве 28 февраля завершилась трагедией. Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, из-за того, что в бассейн попал сухой лед, в больнице оказалось шесть человек – трое погибло, трое пострадало. Как позже выяснилось, одним из погибших оказался муж инстаграм-блогера Екатерины Диденко, праздновавшей день рождения в этот вечер.

Ранее мы сообщали о том, что экстремальную посадку самолета на лёд Байкала сняли на видео. Фоторгаф, блогер, путешественник Вадим Махоров со своими друзьями-летчиками совершил посадку и взлет на льду озера. Видео этого Махоров опубликовал на своем канале в YouTube.

Видео: Instagram / didenko.katerina