В соревнованиях по картингу лучшим стал пилот команды Комстроя Петербурга

В общекомандном зачете первое место, золотые медали и чемпионский кубок завоевала команда Комитета по строительству.

Стартовал 21 сезон Спартакиады строителей "За труд и долголетие". Первые соревнования по картингу прошли 23 сентября на автодроме "Игора Драйв".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в личном зачёте лучшим стал пилот команды Комитета по строительству Александр Постраш.

В общекомандном зачете первое место, золотые медали и чемпионский кубок завоевала команда Комитета по строительству в составе: Александр Постраш, заместитель председателя Комитета и начальник отдела строительства и реконструкции Асланбек Дзгоев.

Фото: портал "Строительный Петербург"