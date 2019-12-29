  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В соревнованиях по картингу лучшим стал пилот команды Комстроя Петербурга
Сегодня, 12:54
102
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В соревнованиях по картингу лучшим стал пилот команды Комстроя Петербурга

0 0

В общекомандном зачете  первое место, золотые медали и чемпионский кубок завоевала команда Комитета по строительству.

Стартовал 21 сезон Спартакиады строителей "За труд и долголетие". Первые соревнования по картингу прошли 23 сентября на автодроме "Игора Драйв".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в личном зачёте лучшим стал пилот команды Комитета по строительству Александр Постраш.

В общекомандном зачете  первое место, золотые медали и чемпионский кубок завоевала команда Комитета по строительству в составе: Александр Постраш, заместитель председателя Комитета и начальник отдела строительства и реконструкции Асланбек Дзгоев.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: картинг, комитет по строительству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии