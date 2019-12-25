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В социальных учреждениях Петербурга обустроили "комнаты прохлады"
Сегодня, 9:57
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В социальных учреждениях Петербурга обустроили "комнаты прохлады"

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Посетители могут переждать жару под кондиционерами и выпить воды из кулеров.

В петербургских соцучреждениях на время аномальной жары организовали "комнаты прохлады" для посетителей. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. 

Места для избавления от духоты доступны клиентам комплексных центров социального обслуживания, центров помощи семье и детям, центров реабилитации инвалидов и пр. Охладиться можно под кондиционером или вентилятором, также помещения оборудованы кулерами с водой. Кроме того, при необходимости осмотром человека займётся специалист, дежурящий в комнате.

Как подчеркнул Эргашев, в "комнатах прохлады" можно провести время за отдыхом -  для посетителей доступны настольные игры и телевизоры. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 28 июня ожидается до +29 и без осадков.

Фото: ВКонтакте / oleg_ergashev

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Теги: комнаты прохлады, олег эргашев, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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