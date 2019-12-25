В социальных учреждениях Петербурга обустроили "комнаты прохлады"

Посетители могут переждать жару под кондиционерами и выпить воды из кулеров.

В петербургских соцучреждениях на время аномальной жары организовали "комнаты прохлады" для посетителей. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Места для избавления от духоты доступны клиентам комплексных центров социального обслуживания, центров помощи семье и детям, центров реабилитации инвалидов и пр. Охладиться можно под кондиционером или вентилятором, также помещения оборудованы кулерами с водой. Кроме того, при необходимости осмотром человека займётся специалист, дежурящий в комнате.

Как подчеркнул Эргашев, в "комнатах прохлады" можно провести время за отдыхом - для посетителей доступны настольные игры и телевизоры.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 28 июня ожидается до +29 и без осадков.

Фото: ВКонтакте / oleg_ergashev