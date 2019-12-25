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В Петербурге 28 июня ожидается до +29 и без осадков
Сегодня, 7:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 28 июня ожидается до +29 и без осадков

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На погоду окажет влияние холодный фронтальный раздел. Однако на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду будет выражено слабо. 

Во вторник на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние холодный фронтальный раздел. Однако на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду будет выражено слабо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге 28 июня ожидается переменная облачность, без осадков, местами по Ленобласти пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в Северной столице +27…+29, по Ленобласти +25…+30 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду без осадков и жарко – около +28°.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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