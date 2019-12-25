В Ленобласти 28 июня воздух прогреется до +30 градусов

При этом местами пройдёт кратковременный дождь.

В Ленобласти во вторник продолжит господствовать жара, при этом местами пройдёт кратковременный дождь. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 28 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19, на востоке местами до +10, днём +25...+30 градусов. Местами, преимущественно на востоке, днем ожидается до +22 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: МЧС; Piter.tv