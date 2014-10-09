В сквере на Новосмоленской набережной появится освещение

Работы стартуют 22 марта.

В сквере на Новосмоленской набережной появится наружное освещение. Соответствующее разрешение для строительства выдала ГАТИ 10 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно ордеру, в сквере можно вести земляные работы, размещать временные инженерные коммуникации, складировать материалы, оборудование, необходимые для строительства освещения. Сами работы пройдут в период с 22 марта по 31 августа, заказчиком выступило СПб ГКУ "Управление заказчика", а подрядчиком – ООО "Тесла".

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Фото: Piter.TV