Смольный ищет подрядчика для ремонта здания Смольного института за 200 млн рублей

Заявки будут приниматься до 23 марта.

В Петербурге проведут работы по сохранению объекта культурного наследия "Смольный институт". Тендер на выбор подрядчика на сайте госзакупок опубликовал комитет по государственному заказу Северной столицы. Заявки принимаются с 26 февраля 2021 года.

Необходимо будет усилить несущую способность и устройство гидроизоляции фундаментов. Работы будут проводиться в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО "СтОИК". В общей сложности подрядчику дается 18 недель с момента передачи объекта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 марта 2021. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 191,5 млн рублей.

Это не единственные работы, которые будут проводиться в здании Смольного института. Также там отремонтируют кровли здания с устройством системы обогрева, отреставрируют фасады и ограды. На данный момент администрация Петербурга ищет подрядчика на разработку проектной документации.

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Фото: Piter.TV