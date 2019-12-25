В сквере им. Ольги Берггольц представят музыкально-драматическую симфонию

Иммерсивная постановка "Музыка души" приурочена к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда.

В среду, 8 сентября, в 12:00 в сквере имени Ольги Берггольц на набережной Черной речки, 20, покажут иммерсивную постановку – музыкально-драматическую симфонию "Музыка души". Мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда. Об этом сообщили в администрации Приморского района.

Площадку разделят на 5 сценических зон с подиумами. Посетители, перемещаясь от одной зоны, к другой, будут наблюдать за мини-спектаклями, которые сыграют петербургские театральные артисты и лучшие чтецы города – лауреаты городского конкурса художественного слова имени О.Берггольц "Мы в этом городе живём".

В этом году конкурс прошел в седьмой раз, впервые прошли прослушивания специальной номинации для участников из других регионов РФ (в заочном формате, по видеозаписям). На конкурс было подано более 700 заявок от чтецов в возрасте от 10 до 85 лет. Конкурсанты исполняли стихотворения Ольги Берггольц и других авторов, а также произведения собственного сочинения на тему мира и войны. В финал вышли 70 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге объявят общегородскую минуту молчания 8-го сентября.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / Вконтакте