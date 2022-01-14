В сквере Юрия Инге появится современное освещение

Энергетики установят здесь 22 светодиодных светильника на 22 опорах.

В сквере Юрия Инге, который находится на территории муниципального округа Стрельна, появится современное освещение. Там уже начались работы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Энергетики установят здесь 22 светодиодных светильника на 22 опорах и проложат более 1, 188 метра линии электропередач. Светло станет на пешеходных дорожках и на детской площадке. Сейчас проводятся работы по монтажу опоры наружного освещения.

Освещение появится на объекте к сентябрю. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ "Управление заказчика".

Ранее мы писали, что улицу Дыбенко осветили свыше 300 светодиодных фонарей.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике