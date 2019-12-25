Родителей школы в Калининском районе просят перевести детей на "дистанционку" из-за массового заболевания учителей

Сообщение носит рекомендательный характер.

Родителей учеников школы №149 Калининского района просят перевести школьников 5-11 класса на дистанционное обучение в период с 16 по 25 декабря, а учеников начальной школы ― с 21 по 25 декабря. Это связано с тем, что в школе многие учителя болеют коронавирусом, сообщили в группе школы в "ВКонтакте".

Уроки будут проводить учителями учреждения в соответствии с действующим расписанием, но в формате онлайн. Если учитель болеет, то в расписании будет перерыв.

Отмечается, что родителей попросили, а не обязали: решение остается за ними.

Очное обучение рассматривается, но очень много заболевших учителей. Некому замещать, увы. написала директор Елена Степанова.

Ранее в комитете по образованию Петербурга опровергли слухи о продлении школьных каникул.

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