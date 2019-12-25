В комитете по образованию Петербурга опровергли слухи о продлении школьных каникул

Ученики вернутся в школу после каникул 11 января.

В комитете по здравоохранению Петербурга назвали информацию о продлении зимних школьных каникул недостоверной. Так ведомство прокомментировало слухи, которые распространяются в социальных сетях.

В комитете напомнили, что каникулы будут проходить в период с 28 декабря по 10 января, а 11 января школьники вернутся на учебу.

Петербуржцев призвали быть бдительными и пользоваться проверенными источниками для получения информации, например, сайт.

Накануне стало известно, сколько школьников перешло на дистанционное обучение.

Фото: Piter.TV