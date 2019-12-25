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В комитете по образованию Петербурга опровергли слухи о продлении школьных каникул
Сегодня, 9:05
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nadezhda_sib

В комитете по образованию Петербурга опровергли слухи о продлении школьных каникул

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Ученики вернутся в школу после каникул 11 января.

В комитете по здравоохранению Петербурга назвали информацию о продлении зимних школьных каникул недостоверной. Так ведомство прокомментировало слухи, которые распространяются в социальных сетях. 

В комитете напомнили, что каникулы будут проходить в период с 28 декабря по 10 января, а 11 января школьники вернутся на учебу. 

Петербуржцев призвали быть бдительными и пользоваться проверенными источниками для получения информации, например, сайт. 

Накануне стало известно, сколько школьников перешло на дистанционное обучение.

Фото: Piter.TV

Теги: каникулы, обучение, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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