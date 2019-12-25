На дистанционном обучении в Петербурге находятся 10 тысяч школьников

Еще 16 тыс. учащихся находятся на смешанном формате обучения.

В Петербурге отмечается снижение болеющих коронавирусом и ОРВИ среди учащихся и учителей. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по образованию города.

По сравнению с данными на конец прошлой недели обратно на очное обучение перевели 149 классов. По состоянию на 15 декабря на обучение с использованием дистанционных технологий были переведены 10 513 петербургских школьников. Это 2% от общего количество обучающихся. В 80% школ нет ни одного класса на карантине.

На смешанном обучении — 3,2% школьников, а именно — 16 954 человека. К очному режиму за неделю вернулись 3455 детей. Речь идет о тех, кто был на "гибридном" обучении.

В дошкольных учреждениях из-за коронавируса или распространения ОРВИ закрыты 27 групп в 21 детском саду.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что традиционное новогоднее представление для детей Петербурга пройдет в онлайн формате.

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