В школе на Капитана Грищенко нашли радиоактивное загрязнение

Источник пока определить не удалось.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в школе №509 на улице Капитана Грищенко участок с радиоактивным загрязнением. Какова площадь зараженного участка, и где сейчас находится источник, выяснить пока не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Уточняется, что за минувшую неделю специалисты вывезли с улиц Петербурга 100 кг нефтесодержащих отходов, один разбитый медицинский термометр, 22 люминесцентные лампы и один источник радиоактивного излучения.

По 15 адресам были произведены замеры воздуха, ничего опасного не обнаружили. Разливы нефти ликвидировали на акваториях реки Волковки и реки Охты.

Всего на прошлой неделе было выписано 14 постановлений по делам об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 153 млн рублей.

Ранее мы писали, что Комитет по здравоохранению изъял из обращения партию "Диаскинтеста".

Фото: Piter.TV