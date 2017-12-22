В сети появился трейлер к фильму "Тренер" Данилы Козловского

В сети появился трейлер к дебютному фильму Данилы Козловского "Тренер"

Продюсером и режиссёром картины стал сам Козловский. Вместе с главным героем, который известен по фильмам "Духless", "Экипаж", «Викинг» и "Дубровский", играют Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева и другие.

В центре футбольной драмы – история нападающего национальной сборной Юрия Столешникова. Он однажды не смог забить пенальти, покинул большой футбол и стал тренером маленькой провинциальной команды. По сюжету, именно с этим клубом герою предстоит пройти испытания, поверить в себя и в свою команду.

Сам Данила говорит, что в роли режиссера чувствует себя органично: "Для меня это новый этап в жизни. Но я еще не успел его проанализировать".

Продюсировать "Тренера" Козловскому помогали Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков.

Отметим, что одним из консультантов проекта стал главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий.

Премьера фильма запланирована на 19 апреля 2018 года.

Видео: YouTube / Россия 24