Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 17:13
0
MShaffter
192
Код вставки плеера

В сети появились первые кадры пожара на складе лакокрасочных материалов в Волгограде

0
 
 

Густой дым от пожара виден из разных точек города. Волгоградцы публикуют в социальных сетях фото и видео пожара.

Сегодня, 16 ноября, в 15 часов 53 минуты в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ползунова в Дзержинском районе Волгограда.

 

Загорелся склад лакокрасочных изделий (размером 15 на 20 метров) по всей площади. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные службы 1 отряда ФПС по Волгоградской области. К месту пожара выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Волгоградской области.

 

Жители города взволнованы, наблюдая из разных точек города огромные клубы темного дыма. 

 

В СМИ появилась информация, что при пожаре пострадали два человека, один из них погиб.

 Фото и видео: ВК, Волгоград, Татьяна Мелкова, Александр Самойлов, Жесть Волгограда MAXIMUM POWER, МЧС по Волгоградской области

 

Теги: волгоград , крупный пожар , новости регионов
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

Оставить комментарий

Загрузка...
5