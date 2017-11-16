В сети появились первые кадры пожара на складе лакокрасочных материалов в Волгограде

Густой дым от пожара виден из разных точек города. Волгоградцы публикуют в социальных сетях фото и видео пожара.

Сегодня, 16 ноября, в 15 часов 53 минуты в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ползунова в Дзержинском районе Волгограда.

Загорелся склад лакокрасочных изделий (размером 15 на 20 метров) по всей площади. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные службы 1 отряда ФПС по Волгоградской области. К месту пожара выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Жители города взволнованы, наблюдая из разных точек города огромные клубы темного дыма.

В СМИ появилась информация, что при пожаре пострадали два человека, один из них погиб.

Фото и видео: ВК, Волгоград, Татьяна Мелкова, Александр Самойлов, Жесть Волгограда MAXIMUM POWER, МЧС по Волгоградской области