Композиция записана совместно с Lil Pump.

В четверг, 25 октября, в сети появилась еще одна посмертная песня рэпера XXXTentacion под названием Arms Around You. Видеоролик с композицией опубликован на MindlessBehaviorASA.

Однако, прослушать композицию невозможно, потому что видео содержит материалы от партнера WMG, который заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав.

Композиция записана совместно с Lil Pump, Maluma и Swae Lee.

Напомним, что что 21-летнего музыканта застрелили 19 июня в салоне его автомобиля. После трагедии в сети вышел клип, где музыкант восстает из гроба и начинает драться с самим собой на похоронах. В прошлом месяце свет увидел совместный трек XXXTentacion и также покойного Lil Peep.

Ранее мы сообщали о том, что Баста выпустил новый клип "CrazyMFLove"

Фото:xxxtentacion/ВК