Второй Дрезденский оперный бал в Петербурге пройдет в сентябре 2020

Основным мотивом станет годовщина с окончания Второй мировой войны.

Стало известно, когда в Петербурге пройдет Дрезденский бал. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Александр Беглов и президент Дрезденского бала Ханс-Йоахим Фрай пришли у соглашению. Провести крупнейший бал собираются в сентября 2020 года. В основу программы ляжет мотив 75-летия окончания Второй мировой войны. Знаменитые музыканты и звезды мировой оперы выступят в Михайловском театре и Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича. Некоторые представления будут доступны для всех, например, на Театральной площади или в Павловском парке.

Впервые Дрезденский оперный бал за пределами Германии прошел в Петербурге в августе 2019 года.

Фото: Dresden Opera Ball in St.Petersburg