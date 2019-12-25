В садоводстве Лужского района автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Полиция разыскивает серебристую Ладу Калина, сбившую мужчину в СНТ "Невское".

9 июля в экстренные службы Лужского района поступил вызов из садоводства "Неское" Мшинского массива. По данным источника Piter.TV в правоохранительных органах, на выезде из СНТ легковой автомобиль сбил мужчину на велосипеде. По предварительной информации, мужчина - на вид примерно шестидесяти лет - скончался на месте.

Очевидцы заметили уезжающий с места аварии автомобиль, серебристую Lada Kalina - водитель предпочел скрыться. Номер машины свидетели не увидели, сотрудники полиции ведут поиск подходящих под описание машин. Информация обновляется.

7 июля суд приговорил к двум годам колонии женщину, сбившую двоих девочек на переходе у Тосно.

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