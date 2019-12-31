В рядах российских пивоваров произошел конфликт

Из выходе из отраслевого Союза заявили крупные участники рынка - «Балтика», Heineken и AB InBev Efes

Три крупных игрока отечественной пивоваренной отрасли - "Балтика" (Санкт-Петербург), Heineken и AB InBev Efes решили выйти из Союза российских пивоваров (СРП, отраслевое объединение).

Позиция тройки

Как сообщается в поступившем в Piter.tv совместном пресс-релизе трех компаний, такое решение принято из-за "принципиальных разногласий с другими членами Союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком". Оно "основано на понимании того, что одним из важнейших направлений деятельности СРП должен быть поиск и продвижение в государственных органах мер профилактики нелегального рынка пива", - заявили три компании. По их мнению, решения, направленные на создание конкурентных преимуществ одних членов СРП перед другими, прямо противоречит пониманию ими целей и задач Союза. Поэтому "Балтика", Heineken, AB InBev Efes решили выйти из него.

Позиция Союза пивоваров

На сайте Союза сообщается, что сегодня прошло его отчетно-выборное собрание, присутствовали представители 65 членов СРП. Собрание большинством голосов признало удовлетворительной его работу в 2019 году.

Также обсуждались актуальные проблемы пивоварения и возможные способы их разрешения. При этом, отмечает Союз, часть предложенных мер не нашла поддержки у "Балтики", "Объединенных пивоварен Хейнекен" и АО "АБ ИнБев Эфес". Их представители покинули собрание. Как сообщил Delovoe.tv источник в отрасли, разногласия связаны с минимальной розничной ценой. Большая часть пивоваров считает: она может стать эффективным механизмом борьбы с нелегальным оборотом. А часть членов Союза видит в этом попытки ограничения конкуренции.

И немного об этом Союзе

Союз – одно из почтенных российских отраслевых объединений. Представляет интересы отечественной пивоваренной отрасли. Создан еще в конце прошлого столетия – осенью 1999 года.

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