В российском прокате выходит вторая часть "Неадекватных людей" Романа Каримова

С момента выхода первой картины прошло почти 10 лет.

Сиквел фильма Романа Каримова "Неадекватные люди" выходит в российский прокат. С момента выхода первой картины прошло почти 10 лет, все десять – со времени фестивальной премьеры. Первая часть фильма получила Гран-при кинофестиваля "Окно в Европу", обогнав даже фильм Алексея Балабанова "Кочегар".

На экраны вернутся звезды первой части картины: Илья Любимов, Ингрид Олеринская и Евгений Цыганов. Вторая часть повествует об устоявшихся отношениях главных героев – Кристины и Виталия. Пара живет размеренной семейной жизнью, он достигает успехов в архитектурном бизнесе, она создает уют в доме. Паре придется пройти через испытание отношений ревностью и сомнениями.

Вторая часть была сделана, потому что за 10 лет накопилось очень много интересного из личной, социальной и профессиональной жизни. Мне захотелось это передать. Первый фильм был очень личным, он был обо мне - какой-то срез моего жизненного опыта тогда. И вот сейчас это продолжение – так режиссер Роман Каримов поясняет появление сиквела.

10 декабря в прокате стартует фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки". Piter.tv побывал на предпремьерном показе в Александринском театре.

Видео: MEGOGO Studios

Текст: Сафронова Эмма / Piter.tv