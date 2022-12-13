В российском посольстве опровергли сообщения об отказе выдачи виз финнам

Также в МИД страны подчеркнули, что новых ограничений в отношении граждан Финляндии не вводилось.

Представители российского посольства опровергли информацию об аннулировании виз нескольким десяткам финнов на границе и в Ленинградской области. Как пишет Spb.aif.ru, гражданам Финляндии по-прежнему выдаются визы любых категорий.

По информации РИА Новости, во въезде в Россию финнам отказывают лишь в единичных случаях, когда при оформлении документов были указаны неверные данные. В частности, многие приезжают на территорию РФ за покупками по деловой визе, но она не подходит для таких целей.

Также в МИД РФ подчеркнули, что новых ограничений в отношении граждан Финляндии не вводилось.

Ранее мы сообщили о том, что главы МИД Армении и Азербайджана проведут двусторонние переговоры по мирному договору.

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