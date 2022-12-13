Захарова: главы МИД Армении и Азербайджана проведут двусторонние переговоры по мирному договору

Они также проведут встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве двусторонние переговоры по мирному договору. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча двух министров иностранных дел пройдет в столице России 19 мая. Они также проведут встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Захарова добавила, что стороны рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе.

Ранее Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН.

Видео: МИД России