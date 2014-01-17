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В российской группировке "Днепр" сообщили об ударах по бригадам ВСУ в четырех районах

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи командования. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что военнослужащие успешно нанесли поражение живой силе и технике 65 и 118 механизированных бригад армии киевского режима, размещенных в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Пятихатки. Вооруженные силы Украины лишились до 75 человек убитыми и ранеными.

Потери ВСУ составили две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского прозводства, 152-миллиметровое орудие Д-20 и две радиолокационные станции.

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

​Группировка "Днепр" рассказала об уничтожении плавсредств ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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